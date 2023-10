Asciugatrice prende fuoco nel seminterrato: gattino "allerta" i proprietari

TORRE SANTA SUSANNA – Se i danni sono stati limitati, buona parte del merito va al gatto. I miagolii del micio hanno allertato i proprietari di un’abitazione che nel pomeriggio di oggi (venerdì 20 ottobre) è stata interessata da un incendio. E’ accaduto in via Vincenzo Mattei, a Torre Santa Susanna. Le fiamme sono partite intorno alle ore 15.30. A causarle, a quanto pare, un’asciugatrice situata nel seminterrato.

I proprietari si trovavano al piano superiore. Lì per lì non potevano accorgersi del rogo che stava prendendo forma in cantina. Ma il gattino ha subito capito che qualcosa non andava e ha iniziato ad agitarsi.

A stretto giro gli stessi proprietari hanno capito i motivi del suo nervosismo e hanno chiamato i vigili del fuoco. Sul posto si è recata una squadra del distaccamento di Francavilla Fontana. La Polizia Locale ha dovuto chiudere la strada al traffico. Nel giro di pochi minuti l’incendio è stato domato. Le fiamme hanno danneggiato del materiale di plastica. Per il resto, nulla di che. Il gatto, con il suo fiuto del pericolo, ha evitato conseguenze peggiori.