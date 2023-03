Incendio in un'abitazione rurale: danni ingenti. Carabinieri sul posto

FRANCAVILLA FONTANA - Intervento dei vigili del fuoco attorno alle 22 di oggi, giovedì 9 marzo, in contrada Monteverde in agro di Oria per un incendio divampato in un'abitazione rurale. Danni ingenti in due stanze, al momento dell'evento in casa non c'era nessuno. Dopo aver domato le fiamme i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'intera area. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri