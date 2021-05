In fiamme in pieno giorno il portone di un'abitazione: si indaga

Via Giacomo Matteotti

CELLINO SAN MARCO – E’ di dubbia origine un incendio che stamattina (lunedì 31 maggio) ha interessato un appartamento al pian terreno situato in via Matteotti, nel centro di Cellino San Marco. Si tratta di un’abitazione disabitata ma arredata, i cui proprietari, da quanto appreso, risiedono altrove. I danni sono stati limitati grazie alla tempestività con cui una guardia giurata dell’istituto Lf Vigilanza, durante un servizio ordinario, ha visto uscire del fumo dal portone, attivando immediatamente i soccorsi.

Sul posto, nel giro di pochi minuti, si sono recati i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. I pompieri per entrare hanno dovuto tagliare il catenaccio che chiudeva il cancelletto. Le fiamme sono state spente praticamente sul nascere. L’origine del rogo è in fase di accertamento. Stando ai primi rilievi, l’incendio sarebbe partito dalla porta di ingresso dell’abitazione, trovata sfondata. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.