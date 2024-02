Incendio all'alba danneggia appartamento, vigili del fuoco a lavoro

SAN PIETRO VERNOTICO - Vigili del fuoco a lavoro in via Mazzini a San Pietro Vernotico per domare un incendio divampato in un appartamento sito una corte. Le fiamme e il fumo sprigionati hanno fatto temere il peggio a residenti e passanti. Da quanto si apprende, per fortuna, la proprietaria non era in casa. I danni sono ingenti.

Al momento non sono note le cause del rogo, saranno i carabinieri, giunti sul posto poco dopo, a fare chiarezza sulla vicenda. Poco meno di un mese fa sono state incendiate due auto appartenenti a un familiare della proprietaria di quest'appartamento. Serviranno ulteriori indagini per capire se i due episodi sono collegati e riconducibili alla stessa mano dolosa. Al momento in cui scriviamo la strada è chiusa al traffico.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.