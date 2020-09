Paura in un appartamento: va a fuoco il forno, intervengono i pompieri

BRINDISI - Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 settembre, in via Pordenone a Brindisi dove è divampato un incendio in un appartamento al primo piano. Dentro c’erano i proprietari che per fortuna sono rimasti illesi, per loro solo tanta paura. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco giunti dal comando provinciale di via Nicola Brandi a Brindisi.

Ad andare a fuoco il forno, probabilmente a causa di un corto circuito. Si sono bruciati alcuni strofinacci e suppellettili. Danni anche alla tapparella, il vano cucina si è annerito a causa del fumo.