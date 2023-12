Incendio in un appartamento: donna fugge sul tetto, cane salvato dai vigili del fuoco

SAN PIETRO VERNOTICO - Una casa inagibile, tanta paura e un cane messo in salvo dai vigili del fuoco. E' questo il bilancio di un incendio divampato attorno alle 18.30 di oggi, martedì 5 dicembre, in via Garibaldi a San Pietro Vernotico. Da quanto si apprende le fiamme sono partite dal caminetto e nell'arco di pochi minuti hanno divorato le stanze. In casa c'era la proprietaria che presa dal panico è salita sul tetto chiedendo aiuto ai passanti. L'abitazione si trova alle spalle di un bar, a poche decine di metri dal supermercato Eurospin, da una Farmacia e da una tabaccheria.

Alcuni cittadini le hanno suggerito di passare su un terrazzo adiacente e scendere in strada attraverso l'abitazione del vicino. Ma nel giardino c'era anche un cagnolino che la donna non è riuscita a prendere per mettere in salvo. La casa si è riempita di fumo. I vigili del fuoco, giunti dal comando provinciale di Brindisi, hanno dovuto lavorare a lungo prima di riportare la situazione alla normalità. Attraverso il terrazzo, passando dal tetto dell'abitazione adiacente hanno raggiunto il cane mettendolo in salvo. L'abitazione era inaccessibile, ha subito danni ingenti. I carabinieri hanno presidiato la zona per tutta la durata delle operazioni di spegnimento.