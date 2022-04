Materasso in fiamme in un appartamento: due persone in ospedale

BRINDISI - Due persone sono state trasportate in ospedale a seguito di un incendio che nella tarda serata di martedì (5 aprile) si è sviluppato in un appartamento al pian terreno in via Cittadella, nel centro di Brindisi. Le fiamme, per cause da accertare, sono partite da un materasso. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, con due mezzi, e i soccorritori del 118. Due occupanti dell'abitazione sono stati condotti presso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi con lievi ferite. Sul posto anche la polizia.