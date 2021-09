Principio di incendio in appartamento: sequestrate sette bombole di gas

Intervento dei vigili del fuoco stamattina (22 settembre) in via dé Gracchi, dove si era creata una situazione di potenziale pericolo per uno stabile

BRINDISI – Intervenuti per un banale principio di incendio, si sono imbattuti in una situazione potenzialmente esplosiva (nel senso letterale del termine). I vigili del fuoco hanno posto sotto sequestro sette bombole a gas trovate all’interno di un appartamento situato in via dè Gracchi, angolo con via Torpisana, a poche decine di metri dal sottopasso che conduce alla stazione ferroviaria.

L’intervento è stato richiesto intorno alle ore 10 da alcuni residenti, allarmati dal fumo che fuoriusciva da una finestra di un immobile al secondo piano, di uno stabile a tre piani. Una volta giunti sul posto, i pompieri hanno appurato che una pentola su un fornello acceso stava prendendo fuoco. Nulla di che. Nel giro di pochi secondi il problema è stato risolto, con conseguenze pressoché irrisorie per l’abitazione. Il problema di non poco conto, però, è che in quell’appartamento si trovavano ben sette bombole a gas, alcune delle quali forse piene.

Per questo, oltre all’autoscala e a una partenza, è intervenuta anche la squadra di polizia giudiziaria, istituita di recente presso il comando dei vigili del fuoco di Brindisi. Le bombole sono state messe in fila sul marciapiede, dove sono stati effettuati rilievi fotografici. Da lì sono state caricate a bordo di un fuori strada dei vigili del fuoco e trasportate in caserma, dove saranno sottoposte ad accertamenti volti ad appurare se e quante di queste fossero sature di gas. All’interno dell’appartamento risiedono alcuni extracomunitari. Una pattuglia della Polizia Locale ha chiuso la strada al traffico fino alla conclusione dell’intervento.