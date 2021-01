Auto devasta da un incendio: danneggiata anche un'abitazione

LATIANO – Anche il prospetto di un’abitazione è stato interessato da un incendio che la scorsa notte (domenica 3 gennaio) ha investito un’auto parcheggiata in via Cesare Battisti, nel centro di Latiano. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 2,10. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. La macchina era completamente avvolta dalle fiamme. Il mezzo ha riportato danni ingenti. Nulla di serio, invece, per quanto riguarda l’abitazione. Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Latiano.