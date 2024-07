Incendio auto all'alba, probabile dolo. Vittime già bersaglio di altri episodi criminali

SAN PIETRO VERNOTICO – Terzo attentato incendiario ai danni di una famiglia di San Pietro Vernotico, vittima anche di altri episodi legati alla criminalità. Attorno alle 4 di oggi, lunedì 8 luglio, i vigili del fuoco sono stati chiamati per un incendio di una Golf parcheggiata in via Fanin, davanti all’abitazione della famiglia. L’auto è intestata a una donna ma in uso al compagno. Il rogo ha riguardato la parte posteriore, non vi sarebbero dubbi che si tratta di dolo. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione giunti sul posto per i rilievi del caso. Al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate nella zona.

Purtroppo, come già accennato, la famiglia in questione è diventata bersaglio di atti intimidatori e agguati. Nella serata del 16 maggio del 2023 fu data alle fiamme un'altra auto sempre parcheggiata davanti casa. Episodio simile nel 2018. Una settimana fa, in pieni festeggiamenti per la festa patronale, in piazza di notte, è stato massacrato di botte un ragazzo, figlio dell'intestataria del veicolo bruciato all'alba di oggi. È finito in ospedale con contusioni e ferite provocate anche da materiale contundente. È stato sottoposto a Tac per escludere conseguenze più gravi, per fortuna il quadro clinico non è risultato preoccupante ma preoccupa quanto accaduto, in piazza, dopo una festa pubblica quando ancora la gente era a spasso. Dai racconti dei testimoni sono emersi anche atteggiamenti provocatori nei confronti degli uomini in divisa da parte di presunti aggressori. Un giovane ha rischiato la vita.

Sono collegati alla stessa famiglia, purtroppo, anche gli attentati nei confronti di un negozio di alimentari del posto, per quattro volte bersaglio di atti intimidatori tra incendi, bombe e spari. Cosa sta accadendo a San Pietro Vernotico? A investigatori e procura il compito di dare le risposte. Intanto si fanno i conti con la paura e il timore che la situazione possa degenerare in modo irreparabile.