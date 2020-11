A fuoco auto di un bracciante agricolo: anche i carabinieri sul posto

TORRE SANTA SUSANNA - Intervento di vigili del fuoco e carabinieri nella notte tra ieri e oggi, giovedì 5 novembre, in via Galileo Galilei a Torre Santa Susanna dove è andata a fuoco un'auto parcheggiata per strada. Si tratta di una Fiat Punto di un bracciante agricolo. All'arrivo dei soccorritori il veicolo era avvolto dalle fiamme e fino a questo momento non è stato possibile accertare l'origine del rogo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.