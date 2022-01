Incendio auto a Brindisi: intervento dei vigili del fuoco

BRINDISI - Un'auto è andata completamente distrutta in un incendio a Brindisi. E' accaduto nella serata di sabato 15 gennaio 2022, intorno alle 20.40. Una squadra del comando dei vigili del fuoco è intervenuta per domare le fiamme, sprigionatesi dalla vettura, ed evitare che si propagassero in via del Giornalaio, Sant'Elia, dove era parcheggiata. Al termine delle operazioni i vigili del fuoco hanno bonificato il mezzo e ripristinato le condizioni di sicurezza sulla sede stradale, mettendo gli enti preposti in condizione di riaprire la strada alla circolazione.