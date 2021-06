Incendio auto a Ceglie Messapica, dubbi sulla natura del rogo

Sul posto, in via Pertini, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Il proprietario sporgerà denuncia presso i carabinieri

CEGLIE MESSAPICA - Tanto fumo, tanta paura ma per fortuna nessun danno a persone. E' di un'auto carbonizzata il bilancio di un incendio scoppiato oggi pomeriggio (28 giugno 2021) in via Sandro Pertini a Ceglie Messapica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana e gli agenti della polizia locale.

I vigili del fuoco hanno domato il rogo, che ha interessato una Volkswagen Golf, evitando altri danni. Ma non è chiara la natura dell'incendio. Il proprietario, stando a quanto si apprende, nutre dei dubbi e sporgerà denuncia ai carabinieri. Intanto il veicolo sarà rimosso dallo stesso proprietario.