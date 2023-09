A fuoco auto parcheggiata per strada, probabile dolo

CELLINO SAN MARCO - Intervento dei vigili del fuoco poco dopo l'una della notte tra ieri e oggi, martedì 12 settembre, in via Gramsci a Cellino San Marco per un incendio divampato su una Volkswagen Golf parcheggiata per strada, intestata a un 50enne. Da quanto si apprende sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile e una tanica, sul posto anche i carabinieri. Al vaglio i fotogrammi delle telecamere installate nella zona che potrebbero aver ripreso la scena dell'incendio. L'auto è andata distrutta.