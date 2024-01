Due incendi auto in poche ore: uno in città, l'altro nelle campagne

BRINDISI - Due distiniti interventi dei vigili del fuoco in poche ore nella serata di oggi, venerdì 19 gennaio. Il primo è avvenuto a Brindisi, per un incendio divampato da un'auto. Era parcheggiata nei pressi dell'incrocio tra via Sicilia e via Lazio al quartiere Commenda. Sul posto anche una pattuglia della sezione volanti della Questura di Brindisi per gli accertamenti del caso.

Il secondo ha interessato una squadra del distaccamento di Francavilla Fontana, che è intervenuta sempre in serata per incendio auto a Oria. Il rogo è divampato nelle campagne, precisamente in contrada Fratascone. Terminate le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno messo in sicurezza tutta la zona interessata. Sul posto anche i carabinieri, per chiarire anche la natura dell'incendio.