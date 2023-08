Proprietario in spiaggia, l'auto va a fuoco: incendio spento da cittadini

TORRE SAN GENNARO - Il tempestivo intervento di alcuni cittadini ha evitato il peggio nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 agosto, in via Sassari a Torre San Gennaro, marina di Torchiarolo. Una Lancia Musa, parcheggiata per strada, è andata improvvisamente a fuoco. Il proprietario era in spiaggia. E' accaduto nella strada dove ha sede il supermercato e che porta al mare. Sempre piena di pedoni, auto e ciclisti.

Qualcuno ha visto uscire fumo dal vano motore e ha lanciato l'allarme, altre persone si sono precipitate in soccorso, sono riuscite ad aprire il cofano e a spegnere le fiamme prima che l'incendio diventasse indomabile. La puzza di bruciato ha invaso la zona.

All'arrivo dei vigili del fuoco, giunti dal comando provinciale di Brindisi, la situazione era tornata alla normalità. I pompieri hanno messo in sicurezza il veicolo constatando che il rogo era partito dal vano motore per cause accidentali. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.