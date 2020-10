A fuoco auto di disoccupato: sul posto anche la polizia

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco alle 4 di oggi, mercoledì 14 ottobre, un via Boldini al quartiere Sant'Elia a Brindisi dove è andata a fuoco una Fiat Punto parcheggiata per strada. L'auto appartiene a un disoccupato ed era ferma da diversi mesi. Da un primo sopralluogo non sono emersi elementi riconducibili a qualche azione dolosa. Saranno ulteriori accertamenti a fare chiarezza sulla vicenda. Sul posto anche una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi.

