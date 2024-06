Ennesima auto in fiamme: incendiari ripresi dalle telecamere, indagano i carabinieri

CELLINO SAN MARCO – E’ di natura dolosa un incendio che intorno a mezzanotte fra martedì 18 e mercoledì 19 giugno ha distrutto una Renault Twingo parcheggiata in via Vittorio Veneto, nel centro di Cellino San Marco. Il veicolo era parcheggiato in strada. Alcuni residenti hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto si sono recati i pompieri del comando provinciale di Brindisi e i carabinieri della locale stazione.

Il mezzo era completamente avvolto dalle fiamme. I danni pare siano irreparabili. Da quanto appreso i militari hanno subito acquisito le immagini riprese dalle telecamere della zona. Gli occhi elettronici avrebbero ripreso un paio di individui, forse a bordo di una moto, che avrebbero appiccato l’incendio, per poi fuggire. Da appurare il movente di quello che ha tutti i crismi di un atto intimidatorio. I carabinieri indagano per risalire all’identità dei responsabili.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui