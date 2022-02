Incendio danneggia auto di una donna: al vaglio le immagini delle telecamere

CAROVIGNO – Si indaga per risalire all’origine di un incendio che stanotte (venerdì 25 febbraio) ha danneggiato una Fiat Grande Punto parcheggiata in via Nicolò Paganini, a Carovigno. E’ accaduto intorno alle ore 1:20. Le fiamme hanno investito la parte posteriore del veicolo, intestato a una residente del posto. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco sono stati evitati ulteriori danno. I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri. Non sono ancora note le cause del rogo. Saranno con ogni probabilità acquisite le immagini riprese dalle telecamere della zona.