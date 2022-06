Auto va a fuoco durante la marcia: le fiamme danneggiano vetrata di gazebo

CEGLIE MESSAPICA - Auto a fuoco e danni alla vetrata di un gazebo nella notte a Ceglie Messapica. E' accaduto poco prima delle 3 di oggi, giovedì 2 giugno, in via Pasquale Gatti nei pressi di Largo Amendola, sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Alla guida del veicolo, una Mercedes, c'era un imprenditore insieme alla moglie: nell'arco di pochi minuti l'auto è diventata una palla di fuoco. Gli occupanti hanno fatto giusto in tempo a mettersi al sicuro. Le fiamme, spente successivamente dai vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Ostuni, hanno danneggiate la vetrata del gazebo esterno di una pasticceria. Il surriscaldamento dei vetri ha provocato uno scoppio che ha messo in allarme i residenti della zona. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, per tutti solo tanta paura.