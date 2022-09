Incendio in autorimessa: notte infernale per 8 famiglie, evacuata palazzina

CEGLIE MESSAPICA – Otto famiglie sono state evacuate nel cuore della notte. Hanno vissuto momenti di terrore i residenti di una palazzina situata in via Luca Valente, a Ceglie Messapica, investita in pieno da un incendio partito da un paio di auto parcheggiate sotto al porticato dello stabile, una sorta di autorimessa aperta. L’inferno si è scatenato poco dopo l’1,30 di stanotte (martedì 27 settembre). Il rogo nel giro di pochi minuti ha l’ambito l’intera facciata della palazzina, composta da otto appartamenti.

Sul posto si sono recati tre mezzi dei vigili del fuoco, con dieci uomini, inclusi il funzionario di soccorso e il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi. Da quanto appreso sono due le macchine incendiate. L’origine della combustione è da appurare. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Costrette a lasciare in fretta e furia la palazzina, le famiglie che vi abitavano sono state destinate temporaneamente in altri alloggi. Di questo aspetto si stanno occupando la Polizia Locale e la Protezione Civile di Villa Castelli.

I vigili del fuoco hanno terminato l’intervento intorno alle ore 7. Nell’arco della giornata verranno presumibilmente effettuati dei sopralluoghi sulla staticità dell’edificio, esposto ad alte temperature con compromissione della funzionalità degli impianti a servizio.