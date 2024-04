Incendio auto dell'ex sindaco di Ostuni: una condanna a 18 mesi

BRINDISI - Si contano quattro episodi - tra incendi e colpi d'arma da fuoco esplosi contro auto, abitazione e studio - negli ultimi anni nei confronti dell'ex sindaco ostunese Domenico Tanzarella. Per uno di questi episodi è scattata la condanna: il 66enne ostunese Alfredo Capone è stato condannato dal giudice del tribunale di Brindisi Maria Raffaella Lopane a un anno e sei mesi di reclusione. L'episodio per il quale è stato riconosciuto responsabile (reato qualificato nel dispositivo come danneggiamento) è quello del 3 giugno 2020, quando l'auto del noto legale e politico ostunese andò a fuoco. Il difensore dell'imputato, l'avvocato Francesco Sabatelli, ha dichiarato che presenterà "feroce appello nei confronti di questa sentenza", che risale al 19 febbraio scorso. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni dalla lettura del dispositivo in aula. Domenico Tanzarella, assistito dall'avvocato Giuseppe Biondi, si era costituito parte civile nel procedimento.

Dal novembre 2019 all'agosto 2021 si contano quattro episodi nei confronti dell'ex sindaco ostunese, attualmente consigliere comunale e provinciale. E' sotto scorta dal gennaio 2020. Tanzarella è stato ascoltato, nel luglio del 2020, anche dalla commissione parlamentare antimafia a Roma, nella veste di amministratore vittima di attentati. Il primo episodio risale al novembre 2019: nella notte tra il 31 ottobre e l'1 novembre qualcuno esplose tre fucilate contro l'ingresso dell’abitazione di Tanzarella, in agro di Ostuni. Poi, il 4 gennaio 2020, altri colpi d'arma da fuoco contro l'auto del politico. Risale al 3 giugno 2020 l'episodio per il quale è stato condannato Capone. Infine, il 16 agosto 2021 una fucilata centrò il portoncino dell'ufficio del suo studio legale, nel centro di Ostuni.

Anche l'incendio dell'auto è avvenuto in pieno centro abitato: l'auto era parcheggiata a pochi metri dalla villa comunale "Sandro Pertini", non distante dallo studio. Per gli inquirenti - del caso se ne è occupato il procuratore aggiunto Antonio Negro - il movente dell'episodio, avvenuto in pieno giorno, è da ricercarsi in una ritorsione: la denuncia di Tanzarella fu fondamentale oltre 10 anni fa, per dare vita all’operazione “New Deal”, che portò all’arresto di Capone e di altre tre persone 15 anni fa. In dibattimento, l'avvocato Sabatelli ha contestato la ricostruzione della procura, spiegano che il teste ascoltato - che con l'estintore ha provato a domare il rogo - non avrebbe riconosciuto Capone. E che nelle indagini della squadra mobile non ci sarebbero evidenze circa la modalità di accensione del rogo. E' per questi motivi che il legale ha parlato di un "feroce appello" contro la sentenza di primo grado.

Per quanto riguarda gli episodi del novembre 2019 e del gennaio 2020, al momento non è stato individuato alcun responsabile e non possono essere ascritti a Capone, dunque. Per quanto riguarda invece l'ultimo episodio, quello dell'agosto 2021, le indagini della procura di Brindisi sono tuttora in corso.