Incendio notturno fra le case dei villeggianti: due auto in fiamme

FASANO – E’ di dubbia origine un incendio che la scorsa notte ha investito due auto parcheggiate una di fronte all'altra in una delle vie principali di Torre Canne, marina di Fasano. Si tratta di una Citroen C4 di proprietà di una persona residente a Fasano e di una Fiat Croma di proprietà di una famiglia in villeggiatura. L’episodio si è verificato in via Del Faro, a poche decine di metri dall’ex scuola elementare.

Da quanto appreso il rogo è partito dalla C4, per poi propagarsi alla Croma. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e i carabinieri della compagnia di Fasano. I danni riportati dai veicoli sono ingenti. Non sono state rinvenute tracce di dolo, ma non si esclude alcuna ipotesi.