Ancora un incendio notturno: ennesima auto in fiamme per le vie di Brindisi

BRINDISI - Ancora un 'auto in fiamme a Brindisi. Un incendio ha investito stanotte (giovedì 23 marzo) una Fiat parcheggiata in via Achille Grandi, a pochi passi dal cavalcavia di via Martiri delle Fosse Ardeatine, da cui si accede al rione Bozzano. L'episodio si è verificato intorno alle ore 2. Le fiamme sono partite dalla parte anteriore della vettura, parcheggiata parallelamente al marciapiede, nei pressi di una libreria per bambini.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Brindisi e i carabinieri. Intervenuto anche un equipaggio dell'istituto di vigilanza Vigilonova. Altri veicoli in sosta non hanno riportato danni. Non sono state rinvenute tracce di dolo, ma le cause sono da accertare.