Incendio in un box auto condominiale: spavento fra i residenti

SAN PIETRO VERNOTICO - Poco dopo la mezzanotte gli scoppi, sentiti nel raggio di decine di metri. Poi il fumo denso. Si sono vissuti momenti di grande apprensione la scorsa notte (domenica 28 febbraio) in una palazzina che affaccia in via Tre Venezie, traversa di via Piergiovanni Rizzo, nella periferia di San Pietro Vernotico. Qui ha preso fuoco una Citroen C3 parcheggiata in un box condominiale. Nel giro di pochi minuti l'area è sttata invasa dal fumo.

Il sonno di numerosi residenti si è interrotto bruscamente. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e i carabinieri della locale stazione. Le fiamme sono state spente nel giro di pochi minuti, evitando ulteriori conseguenze per l’immobile. Si presume che il rogo sia partito da un cortocircuito. Il box, infatti, era chiuso. I boati sentiti in tutto l’isolato sono stati probabilmente provocati dallo scoppio di vetri e pneumatici.