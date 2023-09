Auto a fuoco nella notte, aveva impianto a "gas": paura in strada

SAN MICHELE SALENTINO - Si sono vissuti momenti di tensione la notte scorsa in via Fiume a San Michele Salentino dove è andata a fuoco una Opel Meriva alimentata a Gpl. L'auto, intestata a un pensionato di 74 anni, si è trasformata in una palla di fuoco e i residenti hanno temuto il peggio. La chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco è giunta alle 2.20, sul posto, nell'arco di pochi minuti, si è recata una squadra partita dal distaccamento di Francavilla Fontana. Le fiamme sono state domate poco dopo, sul posto anche i carabinieri.