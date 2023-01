Ancora un incendio notturno per le vie di Brindisi: in fiamme una Mercedes

BRINDISI – Ancora un incendio notturno a Brindisi. Ad andare a fuoco, stavolta, è stata una Mercedes classe B parcheggiata in via Don Minzoni, a pochi metri dall’incrocio con via Don Gnocchi, nei pressi della scuola media Leonardo Da Vinci, al rione Cappuccini. E’ accaduto intorno alle ore 3:45. L'auto era parcheggiata di fronte al cancello di un condominio. Le fiamme hanno devastato la parte interiore del veicolo. Sul posto, su richiesta di alcuni residenti, si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e i carabinieri della locale compagnia. Da appurare le cause del rogo. Da quanto appreso, non sono emersi elementi su una possibile origine dolosa.