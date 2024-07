Cinque auto distrutte in due diversi incendi in città: indaga la polizia

BRINDISI – Ben cinque auto sono state distrutte a seguito di due diversi incendi che si sono sviluppati stanotte (lunedì 1 luglio) nel centro di Brindisi. Il fatto più insolito si è verificato intorno alle ore 3 in via Belvedere, strada che collega via Lata a corso Garibaldi, passando per via De Flagilla. Qui un’auto ha preso fuoco in movimento. Il proprietario è sceso incolume dal veicolo, ma il mezzo ha proseguito in discesa la marcia, fino ad arrivare in via De Flagilla, dove, ancora in fiamme, si è fermata accanto a due auto in sosta, devastandole. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco.

Quasi in contemporanea, da un’altra parte del centro, in via Alfredo Cappellini, è andata a fuoco una Volkswagen Golf in sosta sulla strada. Le fiamme hanno danneggiato un’altra macchina parcheggiata nelle vicinanze. Anche in questo caso il rogo è stato domato dai pompieri. Da chiarire l’origine della combustione.

Su entrambi gli episodi indaga la Squadra Mobile.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.