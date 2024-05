Incendio nella notte: danneggiata una Jeep, vigili del fuoco e polizia sul posto

BRINDISI - Intervento attorno alle 2 della notte tra ieri e oggi, giovedì 9 maggio, in via Montello, una traversa di via Appia, a Brindisi per un incendio divampato su una Jeep Renegade. L'auto che era in sosta nei pressi di un parcheggio condominiale, si è danneggiata sul tetto e nella parte anteriore. Stando a una prima ricostruzione sembrerebbe sia stata cosparsa di liquido infiammabile ma saranno ulteriori accertamenti a fare chiarezza sulla vicenda. Sul posto una pattuglia della Polizia.

