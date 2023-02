Incendio auto nella notte: danneggiata la Polo di ex agente della Penitenziaria

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco poco prima della mezzanotte di martedì 31 gennaio in piazza Caravaggio al quartiere Sant'elia a Brindisi per un incendio divampato su una Volkswagen Polo parcheggiata di fronte a un condominio. Le fiamme hanno distrutto la parte anteriore, l'auto è intestata a un agente della Penitenziaria in pensione. Sul posto anche gli agenti della Sezione volanti della Questura di Brindisi e i colleghi della Squadra mobile. Al vaglio testimonianze e fotogrammi di impianti di videosorveglianza.