Incendio nella notte: a fuoco l'auto dei gestori di un nuovo lido balneare

CAROVIGNO - Le fiamme non hanno lasciato scampo: l'auto è stata distrutta durante l'incendio. Ora l'obiettivo degli investigatori è comprendere la natura del rogo: dolosa o colposa. Le fiamme sono divampate dopo le 2 di oggi, martedì 20 giugno, in via della Carità a Specchiolla, marina del Comune di Carovigno.

Delle indagini se ne occupano i carabinieri dipendenti dalla competente territorialmente compagnia di San Vito Dei Normanni. Il rogo è stato domato da una squadra dei vigili del fuoco di Brindisi, accorsi sul posto. L'incendio, come si evince dalla foto pubblicata qua sopra, ha annerito anche il balcone e parte della facciata di una abitazione.

Il mezzo, un'Audi A7, appartiene a una coppia di imprenditori non originari di Carovigno. I due coniugi si trovano in questi giorni a Specchiolla perché stanno avviando una nuova attività: un lido balneare preso in gestione, proprio a Specchiolla. Il lido è ancora in fase di allestimento.