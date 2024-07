Incendio auto nella notte, distrutta auto di operaio: forse dolo, si indaga

TORRE SANTA SUSANNA - Intervento dei vigili del fuoco nella notte tra ieri e oggi, martedì 16 luglio, a Torre Santa Susanna per domare un incendio divampato su una Suzuki. Era parcheggiata in via Oberdan all'altezza del civico 37, nei pressi dell'abitazione del proprietario, F.M. L'auto è andata completamente distrutta, danni anche alle facciate delle abitazioni. L'intervento dei pompieri è stato richiesto attorno alle 2. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri, stando alle prime informazioni raccolte si tratterebbe di un incendio di natura dolosa. Al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate nella zona.

