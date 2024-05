Incendio auto nei pressi del tribunale: vigili del fuoco a lavoro. Polizia sul posto

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi nella notte di oggi, domenica 5 maggio, in via Angelo Lanzellotti, la strada del Tribunale, a Brindisi per un incendio che ha interessato un veicolo parcheggiato per strada. La chiamata alla sala operativa è giunta alle 00.40, all'arrivo dei pompieri l'auto era una palla di fuoco. Sul posto anche una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi, per gli accertamenti del caso. Sl momento non sono state accertate le cause del rogo. Si ritiene che lo stesso sia partito dal vano motore

