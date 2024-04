Incendio auto nella notte: vigili del fuoco a lavoro

CEGLIE MESSAPICA - intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni nella notte tra ieri e oggi, venerdì 5 aprile, a Ceglie Messapica per un incendio divampato su un'auto in sosta. Il veicolo era parcheggiato per in via maresciallo Maggiore, all'arrivo dei pompieri le fiamme erano già alte. Al momento non sono note le cause che hanno provocato il rogo, saranno ulteriori accertamenti a fare chiarezza sulla vicenda.

