Incendio su auto parcheggiata per strada: forse legato a precedenti attentati

SAN PIETRO VERNOTICO - Un incendio è divampato poco prima della mezzanotte di lunedì 15 maggio in via Fanin a San Pietro Vernotico: a fuoco una Citroen parcheggiata per strada intestata a una donna. Le fiamme hanno divorato il veicolo e danenggiato il prospetto dell'abitazione al civico 22 dove abita la proprietaria.

L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco, giunti dal comando provinciale di Brindisi. Non si esclude l'azione dolosa. Da quanto si apprende alcune telecamere avrebbero ripreso la scena immortalando un'auto sospetta. L'incendio potrebbe essere collegato agli ultimi attentati ai danni di un negozio di alimentari, ad oggi ancora irrisolti. Per due volte la saracinesca è stata danneggiata da un ordigno esplosivo, l'ultima volta crivellata di colpi. Ora l'incendio auto ai danni di un componente della stessa famiglia. Tutti gli episodi potrebbero avere la stessa matrice. Spetta alle forze dell'ordine fare chiarezza sulla vicenda. Intanto resta il grave danno e la paura per le vittime.