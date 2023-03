Alba di fuoco in un parcheggio condominiale: un'auto distrutta, altre danneggiate

FASANO – Un’auto distrutta e altre due danneggiate. E’ stata un’alba di fuoco quella vissuta stamattina (domenica 12 marzo) in un parcheggio condominiale situato in via Nazionale dei trulli, nella periferia di Fasano. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 5. Il rogo è partito da una Fiat Panda. Nel giro di pochi minuti, sono state investite anche altre due vetture parcheggiate nelle vicinanze.

Fra i condomini si sono vissuti momenti di grande concitazione. Alcuni hanno dovuto spostare le proprie auto per metterle al riparo dall’incendio, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Sul posto si è recata una squadra del distaccamento di Ostuni, supportata da un mezzo del distaccamento di Monopoli. I pompieri hanno operato per ore, fino alla messa in sicurezza dell’area. I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della compagina di Fasano. Da appurare l’origine della combustione.