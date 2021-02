Ancora un incendio auto al rione Paradiso: indaga la polizia

In fiamme la parte anteriore di una Citroen C3 parcheggiata in piazza Gozzano. Rogo spento dai vigli del fuoco

BRINDISI – Ancora un incendio auto al rione Paradiso. Fiamme di dubbia origine hanno investito la parte interiore di una Citroen C3 parcheggiata in piazza Gozzano, a pochi metri da via Torretta, nei pressi della scuola media dell'istituto comprensivo "Paradiso-Tuturano". Su tratta di una Citroen C3 di colore nero di proprietà di una persona del posto. L’auto era parcheggiata all’imbocco della piazza, con il cofano rivolto verso il marciapiede. Il rogo si è sviluppato intorno alle ore 1:15.

Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, arrivati nel giro di pochi minuti dalla vicina caserma di via Nicola Brandi, l’incendio ha danneggiato solo la ruota anteriore sinistra e il fanalino anteriore destro, con inevitabili consegienze anche per porzioni di carrozzeria. Sul posto, per i rilievi del caso, si sono recati i poliziotti della Sezione volanti. L’origine della combustione è da accertate. Procede la polizia anche sull’incendio che la notte di domenica (14 febbraio) aveva investito un’auto in sosta in piazza Tommaseo, sempre al rione Paradiso.