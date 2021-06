Brindisi: l'ombra del dolo sull'ennnesimo incendio auto notturno

In fiamme una Renault Scenic in una traversa di via Provinciale San Vito. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia

BRINDISI – Ancora un’auto in fiamme a Brindisi. Potrebbe essere di origine dolosa l’incendio che stanotte (giovedì 24 giugno) ha investito una Renault Scenic parcheggiata in via Ariete, traversa di via Provinciale San Vito, nei pressi del passaggio a livello di via Osanna. E’ accaduto intorno alle ore 5. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e i poliziotti della Sezione Volanti della questura di Brindisi. Si indaga sulle cause della combustione. Non si esclude il raid incendiario.