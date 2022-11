Auto avvolta dalle fiamme: momenti di paura e concitazione fra i residenti

CELLINO SAN MARCO – Ad allarmare il vicinato è stato uno scoppio. Poi la vista delle fiamme. Si sono vissuti momenti di grande concitazione nella tarda serata di ieri (giovedì 24 novembre) in via Italia, a Cellino San Marco, dove un incendio ha completamente avvolto un’auto parcheggiata in strada.

E’ accaduto intorno alle ore 23. Alcuni residenti sono subito scesi in strada per spostare le proprie auto, minacciate dalle fiamme. Nel giro di pochi istanti il veicolo si è trasformato in una palla di fuoco. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi e le forze dell’ordine. E’ da accertare l’origine del rogo.