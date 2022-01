Bmw in fiamme in città: provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco

BRINDISI – Ulteriori danni sono stati scongiurati grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Si sono vissuti momenti di apprensione ieri sera (sabato 1 gennaio) in via Capodistria, in zona Cappuccini, dove l’incendio che ha investito una Bmw di grossa cilindrata avrebbe potuto rapidamente propagarsi alle altre auto parcheggiate nelle vicinanze. E’ accaduto intorno alle ore 22. Diverse richieste di intervento sono arrivate nel giro di pochi minuti alla sala operativa dei vigili del fuoco di Brindisi. Una volta sul posto, i pompieri hanno domato le fiamme rapidamente. I rilievi del caso sono stati effettuati dai poliziotti della Sezione Volanti.