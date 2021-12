Auto in fiamme nel centro abitato: il conducente si mette in salvo

OSTUNI – Ai primi sentori dell’incendio ha accostato ed è sceso dal mezzo. Si è messo in salvo appena in tempo il conducente di una vecchia Fiat Punto che stamattina (martedì 21 dicembre) ha preso fuoco mentre procedeva in via Fogazzaro, nel centro abitato di Ostuni.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del distaccamento della Città Bianca. Una pattuglia del locale commissariato di Polizia si è recata sul posto per la gestione della viabilità.