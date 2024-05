Ancora un'auto in fiamme per le vie di Brindisi: intervengono i vigili del fuoco

BRINDISI – Ancora un’auto in fiamme per le vie di Brindisi. L’ultimo episodio si è verificato stanotte (venerdì 24 maggio), intorno alle ore 4.30, in via Montello, strada che collega via Appia a via Cappuccini, al rione Cappuccini. Si tratta di una Lancia Ypsilon parcheggiata in strada. Il rogo ha interessato il vano motore del veicolo. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Da chiarire l’origine della combustione.

