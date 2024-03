Ancora un'auto in fiamme per le vie di Brindisi: intervengono i vigili del fuoco

BRINDISI - Notte di Pasqua di lavoro per i vigili del fuoco. Una squadra si è recata intorno alle ore 3.20 di stanotte (domenica 31 marzo) per spegnere un incendio che stava avvolgendo una macchina parcheggiata in via Sicilia, nei pressi dell'incrocio con via Lombardia, poco dopo la chiesa di San Vito Martire. La parte anteriore del veicolo, parcheggiato lungo il marciapiede, è stata carbonizzata. Il veicolo è ormai irrecuperabile. Sul posto si è recata anche la polizia. L'origine del rogo è da accertare. Al momento non si può escludere alcuna ipotesi.

