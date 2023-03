A fuoco auto parcheggiata nel cortile dell'asilo, danneggiate tapparelle

MESAGNE - Intervento dei vigili del fuoco nella notte in via Goffredo Mameli a Mesagne per un incendio che ha interessato una Fiat Bravo parcheggiata nel cortile dell'asilo "V. Cavaliere”. La chiamata al 115 è giunta all'1.45 circa, le fiamme hanno danneggiato anche le tapparelle della scuola che però questa mattina ha aperto regolarmente ai piccoli alunni. Sul posto anche una pattuglia del commissariato di Polizia di Mesagne. Il cortile della scuola di notte resta aperto e spesso viene utilizzato come parcheggio da parte di qualche residente o dipendenti Asl. All'interno c'è anche la casa del custode. Al momento non è stato accertato se si tratta di un incendio riconducibile a qualche azione dolosa.