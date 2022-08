Incendio devasta la barca a vela spinta sugli scogli dalla tromba d'aria

BRINDISI - Completamente avvolta dalle fiamme la barca a vela arenata sul litorale brindisino, a seguito della tromba d'aria avvenuta lo scoro 27 luglio. L'incendio si è verificato poco prima delle ore 23 di lunedì (1 agosto). L'imbarcazione, lunga circa 10 metri, giace da giorni riversa su una fiancata a ridosso della falesia, fra lo stabilimento balneare dei vigili del fuoco e l'ex lido Saca, sulla costa a nord del capoluogo.

Quando i pompieri hanno raggiunto l'area, la barca era già ridotta a una palla di fuoco. Le operazioni di spegnimento sono a dir poco complesse, se si considera che l'unità è difficilmente raggiungibile sia da terra che da mare a causa del forte vento di maestrale e del mare in tempesta. La situazione è monitorata anche dalla Polizia di Stato e dalla Capitaneria di porto.

A bordo della barca a vela, battente bandiera francese, viaggiava una coppia di spagnoli, insieme ai loro due cani. In balia delle onde a causa di un'improvvisa ondata di maltempo, marito e moglie non hanno potuto fare nulla per evitare l'impatto contro la scogliera. Fortunatamente non vi è stata alcuna conseguenza sia per i coniugi che per i cani. Ma dalla sera del 27 luglio la barca giace sulla battigia. L'origine dell'incendio è da accertare. Estremamente concreta l'ipotesi di una matrice dolosa.