Barca in fiamme in un cortile: apprensione in una villetta

BRINDISI - Momenti di apprensione in una villetta in via Degli Elettricisti, nelle campagne del rione Sant’Elia, dov’è andata a fuoco una piccola imbarcazione che si trovava nel cortile. L’episodio si è verificato intorno alle ore 23.30 di ieri (lunedì 7 giugno), mentre i vigili del fuoco erano impegnati con numerosi incendi di sterpaglie. Una squadra del comando provinciale di Brindisi alle prese con un altro intervento è stata immediatamente dirottata verso il quartiere Sant’Elia, dove bisognava agire in fretta per evitare ulteriori conseguenze. Sul posto si è recata anche una pattuglia di poliziotti della sezione Volanti. L’origine della combustione non è chiara. La barca, un natante lungo circa 5,5 metri, nel pomeriggio era stata sottoposta a in intervento riguardante la parte elettrica. Non si esclude quindi la natura accidentale.