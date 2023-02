"Incendio a bordo della nave nel porto di Brindisi: rogo domato dall'equipaggio"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di precisazione a firma del raccomandatario marittimo John Prudentino, inerente la notizia di un incendio a bordo di una nave ormeggiata nel porto di Brindisi, evento avvenuto il 3 febbraio scorso.

La nostra agenzia marittima, la Seamed Trading Shipping s.r.l., rappresenta nel nostro porto la nave European Star della Star Lines, attualmente ormeggiata alla banchina di Sant'Apollinare. La nave, dopo aver terminato tutte le dovute ispezioni e dopo aver terminato le procedure di rifornimento, era pronta a partire il giorno 3 febbraio 2023. La notte precedente alla partenza si è verificato un incendio in una parte limitata della sala macchine. Immediatamente, i sistemi di bordo hanno allertato il ponte di comando dove l'ufficiale di guardia ha attivato tutte le procedure previste per affrontare un'emergenza del genere.

Il comandante ha prontamente informato le autorità cosi come previsto, tra cui i vigili del fuoco. L'incendio è stato prontamente attaccato e domato dallo stesso equipaggio con l'ausilio dei sistemi tecnici di sicurezza presenti a bordo delle navi e perfettamnete funzionanti. All'arrivo dei vigili del fuoco, la cui presenza e prontezza è sempre una garanzia di sicurezza, l'incedio risultava già domato e le fiamme estinte.

I vigili del fuoco, che conoscono bene la nave in quanto diverse volte hanno effettuato esercitazioni sulla stessa, hanno svolto una preziossima attività di controllo e hanno accertato la messa in sicurezza della nave da parte dell'equipaggio. Precisiamo che gli equipaggi si esercitano continuamente per affrontare situazioni di pericolo ed emergenza testando sempre i mezzi di sicurezza di cui la nave è dotata. Tale evento ha dimostrato la prontezza e la professionalità dell'equipaggio e il perfetto funzionamento dei sistemi di sicurezza.