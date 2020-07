Bosco Santa Teresa in fiamme: chiesto il supporto aereo

BRINDISI – Il bosco di Santa Teresa, nei pressi di Tuturano, è seriamente minacciato da un incendio che si è sviluppato intorno alle ore 10.30 di oggi (giovedì 23 giugno) in un canale e in un canneto limitrofi alla pineta, per poi propagarsi agli alberi. Sul posto si sono recate due squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, tre squadre dell’Arif e due mezzi della Protezione civile comunale di Cellino San Marco.

Intorno alle ore 13,45, il Dos (direttore operazioni spegnimento), ha formalizzato la richiesta di supporto aereo. Un velivolo firbess è decollato da Grottaglie.

Articolo in aggiornamento