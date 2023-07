Incendio nelle campagne: distrutto furgone. Era rubato

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi in contrada Bufalaria, nei pressi dello svincolo per Serranova (Carovigno) sulla strada statale Brindisi-Lecce per un incendio che ha interessato un furgone Fiat Fiorino. Il mezzo era parcheggiato di traverso in una strada di campagna, completamente avvolto dalle fiamme. La chiamata ai vigili del fuoco è giunta poco dopo le 17. Dai primi accertamenti effettuati è emerso che si trattava di un mezzo rubato. Sul posto anche i carabinieri per le indagini del caso.