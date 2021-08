Incendio canneto sulla litoranea: auto e villette a rischio, spiaggia evacuata

E' in corso sulla strada provinciale 41 in località Giancola. Sul posto ci sono vigili del fuoco e personale Arif. Al momento le operazioni di spegnimento non possono essere attuate

BRINDISI - Un grosso incendio di canneto e vegetazione è divampato nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 agosto, sulla litoranea di Brindisi, precisamente nel canale Reale in località Giancola, area protetta caratterizzata da macchia mediterranea e popolata da varie specie di volatili. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e personale Arif. Le operazioni di spegnimento da terra non possono essere attuate a causa del terreno paludoso che circonda il rogo, pompieri e personale Arif stanno monitorando la zona ma non possono raggiungere le fiamme con nessun mezzo a disposizione. Si rischia di rimanere impantanati.

Sul posto anche gli agenti della Polizia locale che hanno chiesto ai villeggianti di lasciare la spiaggia. Evacuate anche alcune villette che si affacciano sul terreno interessato dalle fiamme. Due Fire boss-At 802, aerei speciali che prendono l'acqua dal mare e la scaricano sulle fiamme, hanno effettuato diversi lanci ma poi sono dovuti rientrare a causa della scarsa visibilità nelle ore serali non essendo adatti per gli interventi notturni.

Video

La colonna di fumo è visibile dalla superstrada e a diversi chilometri di distanza. Il vento di tramontana sta alimentando le fiamme. Il tratto di litoranea interessato dal rogo è stato chiuso al traffico dallo svincolo per sbitri e quello per la superstrada per Bari.

Il primo agosto scorso avevano messo in allarme i cittadini. Anche in quel caso i bagnanti lasciarono la spiaggia e la litoranea fu chiusa.

Articolo aggiornato alle 19.55 (intervento fire-boss)